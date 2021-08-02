3+2 Ek Garanti Kampanyası

Kampanya Koşulları

Kampanya 02.08.2021 – 31.12.2021 tarihleri arasında geçerli olup aşağıda belirtilen ürünün bu kampanya tarihleri arasında Buderus yetkili servisleri tarafından devreye alınma işlemi gerçekleştirilmiş olmalıdır.

- Kampanyamız yalnızca Logamax plus GB122i ürünümüzü kapsamaktadır.

- Kampanya tarihleri arasında Buderus yetkili servisleri tarafından devreye aldıracağınız Logamax plus GB122i ürününün 3 yıl olan standart garanti süresi kampanya dahilinde +2 yıl daha uzatılarak ürünün devreye alınma tarihinden itibaren toplam 5 yıl garanti süresi tanınacaktır. Garanti şartları için linke tıklayarak veya 444 54 74 nolu müşteri hizmetlerimizi arayarak bilgi alabilirsiniz.

-Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima San. Tic. A.Ş.’nin kampanya şartlarını ve süresini değiştirme, kampanyayı durdurma ve sona erdirme hakkı saklıdır.